Филиал ОЭЗ, технопарк и индустриальный парк могут появиться на территории ТиНАО

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают возможность создания на территории Новой Москвы филиала особой экономической зоны (ОЭЗ), технопарка или индустриального парка. Большая часть потенциальных площадок находятся вблизи ЦКАД, сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Создан Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, который возглавляет Александр Прохоров. Мы с ним говорим о том, чтобы создать здесь [в ТиНАО] филиал особой экономической зоны, которая уже есть в Зеленограде. Думаем, как построить технопарк или индустриальный парк на городской земле и отработать варианты размещения объектов с резидентами на территориях инвесторов", - сказал Жидкин.

Он уточнил, что всего в ТиНАО 20 потенциальных площадок общей площадью 1,5 тыс. га, "причем большее количество из них рядом с ЦКАД". "Понятно, когда он поедет, территория, прилегающая к ЦКАД, станет актуальной для размещения на ней крупных промышленных объектов и логистических центров", - пояснил Жидкин.

По его мнению, новая территория максимально удобна для размещения технопарков и индустриальных парков, поскольку здесь есть свободные участки, причем как городские, так и инвесторов, многие из которых уже предлагают различные схемы сотрудничества с городом.

Кроме того, власти Москвы считают, что новая Москва может стать один из самых крупных кластеров в РФ по рекреационным объектам.

"Еще одно направление, над которым мы работаем, - объекты рекреации. Я убежден, что новые территории станут одним из самых крупных кластеров в России по рекреационным объектам, потому что рядом мегаполис, 20 млн жителей, если считать Москву и Московскую область, при этом есть и будет идеальная транспортная доступность, экологически чистая территория, половина территорий - леса, поэтому мы уверены, что здесь появится большое количество крупных рекреационных объектов, тем более, что в генеральном плане у нас предусмотрено таких площадок почти под 90 крупных парков, общая площадь - 12 тыс. га", - сказал Жидкин.

Он добавил, что на территории ТиНАО могут появиться два крупных горнолыжных спуска, инвестором одного из них выступает девелопер "А-101". Общая площадь объекта может составить почти 75 тыс. га, "думаю, не один миллиард инвестиций уйдет на строительство этого объекта", - отметил Жидкин.

"В новость были внесены изменения (12:32 время мск) — добавлена информация о рекреационных объектах".