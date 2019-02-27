Московские приставы отметили рост числа неплатежеспособных должников

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Столичные приставы отмечают рост поступления долгов, не имеющих перспективы взыскания. Это констатировал руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства по подведению итогов работы в 2018 году.

"К сожалению, нужно констатировать тот факт, что неплатежеспособность из года в год все растет. За 2018 год из поступивших (столичным судебным приставам) к взысканию (долгов на) 248 млрд рублей 112 млрд, или 45%, на момент возбуждения исполнительного производства не имели перспективы взыскания", - сказал Замородских.

Всего на исполнении судебных приставов Москвы в минувшем году находилось свыше 6 млн исполнительных производств. "Это 30% от всех исполнительных производств по ЦФО", - отметил глава УФССП. На одного судебного пристава-исполнителя в Москве в 2018 году пришлось 7 тыс. исполнительных производств, что оказалось самым большим показателем по стране (в ЦФО в целом на одного пристава приходится 4,5 тыс. производств в год, по стране в целом - 3,7 тыс.). При этом, если по большей части категорий происходило сокращение поступления, то выросло и число поступающих на исполнение решений судов.

За год московские приставы возбудили почти 4 млн новых производств, прекратили 4,3 млн старых. Полным погашением долга окончено 2,3 млн исполнительных производств. На исполнение приставов за год поступило 1,42 млн судебных актов, окончено исполнение 930 тысяч из них. Полностью или частично исполнены обязательства по 45% судебных решений.

Вместе с тем выросло исполнение взысканий по фискальным платежам (налогам и сборам). "Взысканные долги по фискальным платежам выросли на 5,4 млрд рублей и составили 33 млрд рублей, что составляет 50% от общей суммы взысканных фискальных платежей по ЦФО и 15% по России в целом", - сообщил Замородских.

Кроме того, Замородских отметил, что приставам в Москве удалось взыскать с должников по коммунальным платежам менее 30% долга.

"Окончено и прекращено более 83 тыс. исполнительных производств, взысканная сумма составила 1,8 млрд рублей", - отметил Замородских.

Отмечается, что в прошлом году в производстве приставов находилось 119 тыс. исполнительных производств по взысканию коммунальных платежей на общую сумму 6,5 млрд рублей.

"В новость были внесены изменения (13:30 время мск) — добавлена информация о должниках по коммунальным платежам".