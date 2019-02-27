Семьи Москвы смогут высадить именные деревья осенью 2019 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первые высадки в рамках семейно-экологической программы Москвы "Наше дерево" начнутся осенью 2019 года, сообщил в среду журналистам руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Программа стартует летом. Первые высадки по этой программе планируем провести осенью", - сказал он.

Кульбачевский добавил, что деревья предполагается высаживать в основном на особо охраняемых природных территориях. Сейчас есть место для порядка 100 тыс. деревьев, чего должно хватить примерно на пять лет программы, уточнил он.

Согласно материалам департамента, в рамках акции в 2019 году планируется высадить 30 тыс. деревьев. К ним в 2019 году прибавятся еще около 330 тыс. деревьев и кустарников по акции "Миллион деревьев". В 2018 году в рамках "Миллиона деревьев" было высажено более 350 тыс. деревьев и кустарников и еще 3,3 тыс. деревьев восстановили взамен утраченных.

Акция "Наше дерево" появилась по инициативе волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина в 2018 году, когда он был кандидатом в мэры Москвы. Эту идею Собянин поддержал. Сертификаты планировалось начать выдавать в 2019 году столичным семьям, где родился ребенок.

Чтобы принять участие в акции, нужно оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы. Специалисты службы озеленения самостоятельно закупят саженцы и необходимый инвентарь. Именное дерево будет оснащено GPS-меткой, чтобы семье было проще обнаружить его среди других деревьев. Ухаживать за посадками будут специалисты.



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