Напечатанные на 3D-принтере сказочные персонажи украсят площадки Москвы к Масленице

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ростовые фигуры кота Матроскина, Шарика, напечатанные на 3D-принтере, появятся на праздничных площадках Москвы с 1 по 10 марта. Всего более 30 фигур напечатают к Масленице, сообщил журналистам в среду ведущий специалист по 3D-печати городской подрядной организации Сергей Гордеев.

"Фигуры персонажей из <...> сказок украсят 6 площадок Москвы с 1 марта. Это будет: Матроскин, Шарик, Карлсон, Двое из ларца - одинаковы с лица, мальчик из масленицы и кот Вася, всего мы напечатаем более 30 фигур", - сказал он.

Высота каждой из фигур составит 1,8 метра, время печати одной фигуры на принтере - около 8 часов. Всего сотрудникам необходимо примерно 2 дня на изготовление одного персонажа, включая покраску.