Самый низкий показатель содержания нефтепродуктов в почве Москвы зафиксировали в 2018 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы зафиксировал самый низкий показатель содержания нефтепродуктов в почвах города за всю историю наблюдений с 2005 года. Это следует из материалов ведомства, представленных журналистам в среду.

"В 2018 году зафиксировано минимальное значение нефтепродуктов в почве с начала мониторинговых наблюдений (с 2005 года). По сравнению с 2017 годом уровень нефтепродуктов снизился на 10%", - говорится в сообщении.

Как сказал на пресс-конференции в Москве в среду глава департамента Антон Кульбачевский, этот показатель сократился по сравнению с данными 2005 года практически в два раза. Также он отметил, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом концентрация диоксида азота в атмосфере города снизилась на 5%. По данным "Мосэкомониторинга", основные источники этого газа в Москве - автотранспорт, теплоэнергетика и предприятия нефтехимической отрасли.

В целом в сравнении с 2010 годом к концу 2018 года в воздухе города значительно снизилось содержание загрязняющих веществ: оксида углерода - в 2,1 раза, оксида азота - в 2,3 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, взвешенных частиц размером менее 10 мкм (РМ10) - в 1,6 раза. Вблизи автотрасс за этот период сократилась концентрация оксида углерода в 2,2 раза, оксида азота - в 1,9 раза и диоксида серы - в 2,3 раза.

"Данные мониторинга фиксируют устойчивый положительный эффект проведенной реконструкции [очистных сооружений города]: по итогам 2018 года содержание аммонийного азота в Москве-реке ниже сброса Курьяновских очистных сооружений снизилось на 53% в сравнении с данными 2014 года (период завершения первого этапа реконструкции - прим. ТАСС)", - добавили в департаменте.