Власти Москвы планируют создать "Музей законов природы" в Измайловском лесопарке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать "Музей законов природы" на территории лесопарка "Измайлово". Об этом журналистам в среду сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в 2018 году департамент проводил конкурсы на разработку концепций "Музей законов природы" и "Эко-парка будущего". Они были объявлены в сентябре и закрыты в октябре 2018 года. Каждый проект был примерно оценен в базе данных государственных контрактов в 3 млн рублей.

"Измайлово, Главная аллея, 11 - это [будет] "Музей законов природы", - ответил он на вопрос, где будут расположены объекты. Из материалов департамента следует, что "Эко-парк будущего" будет создан в ландшафтном заказнике "Теплый стан". В целом реализация этих концепций, по словам Кульбачевского, находится в начальной стадии.

В департаменте пояснили, что пространство музея будет разделено на зоны "Вода", "Лес. Атмосфера и свет" и лабораторию "Почва и Корни", в нем также будет конференц-зал. Экспозицию планируется создать в 2019 году.

Согласно материалам департамента, создание "Эко-парка будущего" запланировано на 2020 год. В нем будет четыре павильона с тематическими названиями: "Атмосфера" площадью 250 кв. м, "Вода" 500 кв. м, "Почва" 250 кв. м и "Свет" 500 кв. м.

"Экспозиция будет, в том числе, посвящена развитию экологических профессий в будущем. Выставку планируется сделать доступной для людей с ограниченными возможностями, экспонаты будут адаптированы педагогом-психологом для детей с особенностями развития", - отметили в ведомстве.