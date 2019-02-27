Концертный зал "Зарядье" проведет экскурсии для посетителей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский концертный зал (МКЗ) "Зарядье" будет проводить экскурсии для посетителей, желающих больше узнать о его устройстве. Об этом в среду сообщила генеральный директор МКЗ "Зарядье" Ольга Жукова на встрече с журналистами.

"Каждый день мы думаем про то, чтобы что-то новое и интересное придумать для наших посетителей. С марта мы вводим такую услугу, как экскурсии в концертный зал "Зарядье". Это будет у нас пока по субботам, там будет три варианта экскурсий - обзорная, технологическая и специализированная для студентов-архитекторов или проектировщиков. Люди выбирают любой вариант и каждый со следующей недели сможет попасть в концертный зал", - сказала она.

Жукова также отметила, что первые два вида экскурсий будут вести сотрудники зала, а на специализированных просмотрах рассказывать будут архитекторы, которые спроектировали зал.

По словам Жуковой, экскурсии будут особенно интересны молодой аудитории. "Аналогов тому, что есть в нашем зале [полная трансформация зала из амфитеатра в единое одноуровневое пространство] нет, это просто интересно посмотреть, что это возможно. Все понимают, что такое трансформация зала, но не понимают, как это - кресла переворачиваются, отъезжают. Это говорит о том, что зал может принимать любые мультифункциональные проекты", - подчеркнула она.

В следующем месяце планируется также ввести прямые трансляции концертов на сайте и в социальных сетях. "Вторая история - это прямые трансляции. С марта месяца мы начнем вести прямые трансляции, конечно это будет не каждый день, но мы будем стараться, особенно, если это какие-то интересные концерты", - добавила Жукова.

Открытие МКЗ "Зарядье" состоялось 8 сентября 2018 года и было приурочено к празднованию Дня города Москвы. При строительстве для создания идеального звука в зале использовались облицовочные материалы из массивов разных пород деревьев, например, аляскинский кедр и красное дерево махагони. Созданием акустики занимался японский инженер Ясухиса Тойота. Среди его работ - Дом музыки в Хельсинки, Эльбская филармония в Гамбурге, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге.