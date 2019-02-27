Власти Москвы установят палатки с кормом для водоплавающих птиц

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют установить палатки в особо охраняемых природных территориях с водоемами, где можно будет взять подходящий для водоплавающих птиц корм, сообщил журналистам в среду глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В 2019 году во всех особо охраняемых природных территориях, где у нас есть водоемы водоплавающих птиц, будут установлены разъяснительные стенды - как их кормить, а также появятся специальные палатки, где можно будет взять качественный корм для водоплавающих птиц", - сказал он.

Кульбачевский пояснил, что перекорм и кормление неподходящей едой наряду со специфическими инфекциями - одни из самых распространенных причин смертей водоплавающих птиц.