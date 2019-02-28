В Московском регионе 28 февраля ожидаются мокрый снег и гололедица

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Небольшие осадки и до 2 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг, 28 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно. Небольшие осадки. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве прогнозируют от нуля до 2 градусов тепла, по области термометры покажут от минус 3 до 2 градусов тепла.

В ночные часы в столице от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию, в Подмосковье - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, осадки в виде мокрого снега и гололедица.

В четверг днем синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью до 10 м/с, в ночь на пятницу ветер изменит направление на северное, скорость не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление около 726 мм ртутного столба.