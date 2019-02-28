В Москве отреставрировали фасады подпольной типографии начала XX века

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию фасадов нелегальной московской типографии 1905-1906 годов на Лесной улице. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Завершилась реставрация фасадов здания, где располагается музей "Подпольная типография 1905-1906 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом доме в начале XX века располагалась нелегальная типография РСДРП, в которой печатали газету "Рабочий" и агитационные листовки. Она работала под прикрытием магазина с вывеской "Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе". Сама типография располагалась в "пещере" под магазином, в нее вел колодец для стока грунтовых вод. С 1924 года в трехэтажном здании был открыт музей, который существует до сих пор.

Реставраторы почти полгода работали над восстановлением облика здания, приобретенного в 1903 году после масштабной реконструкции.

"За пять месяцев восстановительных работ специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки, заделали швы специальным известковым раствором, а также усилили металлическую конструкцию балкона и установили кованые навесы крылец. По архивным фотографиям и документам были воссозданы пинакли. На завершающем этапе стены покрыли защитным составом. Кроме того, ветхие и рассохшиеся деревянные оконные блоки заменили на новые, выполненные по оригинальным образцам", - рассказал порталу глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Здание музея "Подпольная типография 1905-1906 годов" признано объектом культурного наследия федерального значения. Отмечается, что все работы по реставрации проходили под контролем специалистов Мосгорнаследия и по согласованному с ведомством проекту.