Бобры впервые построили хатки в районе Бесединского моста в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пара бобров впервые за историю наблюдений построила хатку в нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста. Это говорит об улучшении экологического состояния реки и этого района в целом, сообщили в четверг в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Впервые за историю наблюдений были обнаружены бобры в нижнем течении Москвы-реки, что свидетельствует о хорошей экологической обстановке", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что самцу и самке около двух лет. Бобры возвели хатку из веток деревьев, речных камней и песка, напоминающую по форме небольшой шалаш диаметром около 1,5 м. Питаются эти животные ветками ивы, березы, осины и тополя, обосновываются там, где много деревьев и кустарников, что также свидетельствует о хорошей экологической обстановке в этой части Москвы, считают специалисты.

В целом столичные экологи отмечают, что в последние годы в городе заметно выросла численность бобров. Сейчас чаще всего специалисты обнаруживают следы этих животных в виде погрызенных стволов на реке Яуза, однако плотин бобры там пока не строят. Их также видели в Москве в заказнике "Долина реки Сетунь", на Химкинском водохранилище, на территориях природно-исторических парков "Москворецкий" и "Покровское-Стрешнево". Всего на территории Москвы, по последним данным, живут около 30 бобров.

Специалисты "Мосприроды" попросили не подкармливать бобров, особенно овощами и фруктами. "Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе", - поясняется в сообщении.