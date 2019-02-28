Московские энергетики начали подготовку к возможному паводку

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Энергетики ПАО "МОЭСК" начали подготовку к весеннему половодью в Москве. В постоянной готовности находятся более 440 мобильных бригад, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в МОЭСК в постоянной готовности находятся 443 мобильных бригады общим составом около 3 тыс. человек, а также свыше 2,7 тыс. единиц техники, в числе которой: болотоходы, вездеходы и гусеничные тягачи, лодки, а также насосы и помпы. Заблаговременная подготовка и своевременно организованный комплекс мероприятий, предпринятый энергетиками компании, позволит безаварийно пройти весенний паводковый период в Московском регионе", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора, главного инженера ПАО "МОЭСК" Дмитрия Гвоздева.

Также энергетики составили график дежурств в период прохождения паводка, сформировали схемы резервного электроснабжения потребителей, а для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций, создали аварийный запас материалов и оборудования. "Все подстанции, находящиеся в зоне риска, оснащены переносными насосами и мотопомпами, укомплектованы пожарными рукавами. В соответствии с графиками проводятся периодические осмотры подстанций и проверка работоспособности средств для откачки талых и грунтовых вод", - уточняется в сообщении.

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) - электросетевая компания в Московском регионе, которая является активом ПАО "Россети". В обслуживании компании находятся 611 высоковольтных подстанций, свыше 39 тыс. подстанций распределительных сетей, более 75,2 тыс. км воздушных линий и 80,6 тыс. км кабельных сетей.

Компания "Российские сети" ("Россети") - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.