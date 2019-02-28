Снегопад усложнил дорожную ситуацию в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Снегопад привел к ухудшению дорожной обстановки в Москве. Днем в четверг загруженность на магистралях столицы превышает стандартную для данного времени суток на два балла и оценивается в семь баллов из 10 возможных, сообщили ТАСС в аналитическом центре "Яндекс.Пробки".

"Сегодня днем загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов. Из-за снега она превышает обычную для этого времени и дня недели на два балла", - сказал собеседник агентства.

Среди радиальных магистралей самые необычно загруженные для данного времени суток - Волоколамское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, проспект Мира. Так же высокая загруженность наблюдается на ТТК, Садовом, Бульварном кольцах.

Сегодня утром, как следует из данных "Яндекс.Погода", в Москву пришел снежный фронт, примерно с 09:30 до 12:30 мск в большинстве районов шел сильный снег. Снег с дождем может возобновиться с 17:00 и продолжить идти до 20:00 мск. По данным синоптиков, с утра и днем в Москве плюс 1 градус, тем не менее к вечеру эти значения достигнут 0. При такой температуре есть риск возникновения гололеда на дороге.

Помимо погодных условий, как считает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), наблюдается уже сейчас увеличение количества автомобилей в преддверии 8 марта.

ЦОДД рекомендует водителям для поездок по городу пользоваться городским транспортом или сместить поездки на внепиковые часы - после 21 часа. В вечерний час пик ситуация на дорогах будет сложной.