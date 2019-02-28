Лекция о кондитерской династии Абрикосовых пройдет на ВДНХ 2 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лекцию о знаменитой московской кондитерской династии Абрикосовых можно будет послушать 2 марта на ВДНХ. Об этом в четверг сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

"Лекция, приуроченная к 195-летию со дня рождения основателя крупнейшей московской кондитерской династии Абрикосовых, пройдет в павильоне "Умный город" на ВДНХ в рамках проекта "Биржа торгов" 2 марта", - говорится в сообщении.

Продолжатель династии кондитеров Дмитрий Абрикосов в субботу в рамках лекции "Абрикосовы - от крепостных крестьян до поставщиков двора Его Величества" расскажет о том, как пензенский крепостной крестьянин Степан Абрикосов смог основать кондитерскую империю, открыть первую сеть розничных магазинов и стать поставщиком Двора Его Императорского Величества.

Кроме того, кондитер поделится секретами изготовителей сладостей, например рецептом создания конфет "Раковые шейки", "Утиные носы" и "Мишки в лесу", а также расскажет, какие методы стратегического маркетинга и рекламы в XIX веке использовали Абрикосовы для привлечения покупателей.

Также в рамках лекции гости смогут увидеть два эксклюзивных фильма, редкие фотографии и документы из семейного архива династии.

Начало лекции - в 13:00. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться.