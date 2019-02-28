Двенадцать акций и концертов пройдут в Москве в рамках празднования 75-й годовщины Победы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Шесть патриотических акций и шесть крупных концертов пройдут в Москве в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия дополнят федеральный план по празднованию юбилея, утвержденный в декабре, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в четверг.

Кибовский пояснил, что из 116 пунктов плана по подготовке и празднованию юбилея, утвержденного на федеральном уровне, 61 связаны с мероприятиями, которые будут проходить на территории Москвы - среди них, в частности, парад на Красной площади и акция "Бессмертный полк". Кроме того, по федеральному плану предполагается реализация восемь специальных акций по увековечению памяти павших и защите Отечества, по четыре издательских и выставочных проекта, и 18 проектов на культурно-просветительскую тематику. Он отметил, что по каждому пункту плана уже есть соответствующие поручения мэра Москвы.

"С учетом федеральной повестки и предложений, которые поступили нам от Московского городского совета ветеранов, мы обобщили все предложения и составили план праздничных мероприятий, которые будут посвящены юбилею, дополнят федеральную повестку и позволят гораздо шире охватить празднованием все округа столицы. Всего предлагается шесть крупных патриотических акций, в числе которых Вахта памяти, Вечный огонь, Георгиевская ленточка, шесть главных крупных праздничных концертов. Кроме того, на основе уже ведомственных планов у нас будут подготовлены концертные программы в сам юбилей", - сказал Кибовский в ходе заседания Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Он подчеркнул, что в плане обозначены главные направления празднования, напомнив, что ежегодно 9 мая в столице проходит более 200 праздничных мероприятий, в которых участвуют около 10 млн человек.

"Пройдет пять церемоний, связанных с возложениями цветов к Могиле неизвестного солдата и другим мемориалам, шесть больших выставочных проектов, 50 выставок-экскурсий, три спортивных больших мероприятия, а также огромное количество событий, которые пройдут вплоть до районного уровня", - сказал Кибовский.