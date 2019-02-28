В Мосгоризбиркоме призвали тестировать электронное голосование в одном округе Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму лучше всего провести в одном округе города для большей безопасности. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как ранее сообщил источник ТАСС, такая экспериментальная площадка будет создана лишь в одном округе Москвы. Однако, по мнению руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, такой эксперимент необходимо провести как минимум в трех округах - центральном, спальном и производственном - для большей репрезентативности.

"С одной стороны, может быть, Алексей Венедиктов и прав, что хотелось бы получить большую репрезентативность <...>. С другой стороны, именно из-за того, что это эксперимент, и есть опыт только нескольких зарубежных стран, может быть, и не стоит как-то сильно расширяться. Я допускаю реализацию обоих решений, но мне как острожному человеку кажется, что все-таки необходимо провести такой эксперимент в одном округе, взвесить все плюсы и минусы, посмотреть результаты <...> и дальше уже думать, стоит ли как-то внедрять эту систему в дальнейшем или стоит ее пересмотреть", - сказал Реут.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.