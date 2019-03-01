Метель и сильный ветер обещают синоптики жителям Московского региона в первый день весны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Метель и северный ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Снег. Местами метель, сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице от минус одного до плюс одного градуса по Цельсию, вечером температура опустится до минус шести градусов. В ночь на субботу термометры покажут 10-12 градусов ниже нуля.

По области днем от минус четырех до одного градуса тепла, вечером похолодает до восьми градусов мороза, ночью - до 15 градусов мороза.

В пятницу синоптики прогнозируют в Московском регионе северный ветер 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. В ночные часы ожидается северный, северо-западный ветер 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. В связи с сильным ветром, метелью и гололедицей в пятницу в Московском регионе объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 727 мм ртутного столба.