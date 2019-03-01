На востоке Москвы отреставрируют историческую пожарную часть с каланчой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проект реставрации начали разрабатывать для исторической пожарной части с каланчой в московском районе Преображенское, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Этот памятник - уникальный образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. Вместе с тем у здания сложная судьба: в 2016 году в доме произошел пожар. В результате сильно пострадала вся его деревянная часть, сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящий момент собственник в соответствии с предписаниями департамента [культурного наследия] приступил к спасению памятника и уже начал разработку реставрационного проекта", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, собственник здания начал научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы, в частности выполнены обмеры здания и проведены историко-культурные исследования. После подготовки проекта и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на реставрацию. Ее первый этап - противоаварийные работы - планируется начать весной-летом 2019 года.

Отмечается, что двухэтажное здание в стиле эклектики возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики. Под пожарную часть его приспособили в 1924-1927 годах. Тогда же к зданию пристроили трехэтажную каланчу. Предположительно, автором проекта реконструкции был архитектор Александр Куровский.