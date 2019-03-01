В Москве начали тестировать инновационную систему мониторинга ЧС на водоемах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Интеллектуальную систему мониторинга происшествий на водоемах начали тестировать на Борисовских прудах в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве разработали инновационную систему мониторинга, которая следит за безопасностью на водоемах. Ее уже начали тестировать на городской поисково-спасательной станции "Борисовская" на Борисовских прудах. Система передает информацию о происшествиях спасателям в режиме реального времени. У этой разработки пока нет аналогов в мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование системы на Борисовских прудах продлится до конца марта. Если пилотный проект будет успешным, ее начнут устанавливать и на других водоемах столицы.

В сообщении уточняется, что автоматизированная система предназначена, в том числе, для рек, прудов и озер, где нет спасательных станций. В нее входят видеокамеры и устройства-детекторы - радары и тепловизоры, которые позволяют видеть людей, животных и предметы в полной темноте и в сложных погодных условиях. Элементы искусственного интеллекта автоматически распознают тип происшествия.

Система активизируется, если люди выходят на тонкий лед, купаются в неположенных местах или заходят в воду при низкой температуре. Также она сообщает спасателям, что человек упал с моста или набережной в воду, или что в акватории, где это запрещено, появились моторные лодки, гидроциклы, катера. Информация с устройств передается спасателям Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.