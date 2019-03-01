В районе закрытых станций метро в Москве организуют выделенные полосы для автобусов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выделенные полосы организуют 3 марта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе в Москве для приоритетного движения бесплатных автобусов, которые будут работать на период закрытия станций красной ветки метро "Саларьево" и "Румянцево". Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии московского метро будут закрыты 3 марта в связи с присоединением нового участка красной ветки. В этот день поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево", а до закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме красная ветка столичного метро заработает в 05:30 4 марта.

"В воскресенье, 3 марта, на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинского проспекта (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы) будут работать выделенные полосы. Это необходимо для организации приоритетного движения общественного транспорта, в том числе компенсационных автобусов КМ. Их пустят на время закрытия станций метро "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) просят автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта. В сообщении уточняется, что автобусы КМ будут курсировать от станций метро "Юго-Западная" и "Тропарево" до "Саларьево" с 05:00 3 марта до 02:00 4 марта. На Киевском шоссе при движении в центр автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от станции метро "Румянцево" на остановке "Дудкино".

Кроме того, возле станции метро "Юго-Западная" 3 марта перенесут остановку автобуса № 890, а около станции "Саларьево" изменится расположение остановок автобусов № 892, 507 и 734 - они сдвинутся на 100-120 метров вперед. Пассажирам для проезда в аэропорт Внуково советуют вместо автобуса № 911, который курсирует от "Саларьево", пользоваться автобусами № 32 и 611.