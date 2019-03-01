Поздравления с 8 марта появились на фасадах домов на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Открытки с поздравлениями в честь Международного женского дня начали транслироваться на медиафасады домов на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

"Красочные и нежные открытки с поздравлениями с красивым и светлым весенним праздником транслируются на медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. А 7 и 8 марта с 18:23 на фасадах № 11, 15 и 19 можно будет увидеть красивые тематические видеоролики", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Гасана Гасангаджиева.

По его словам, здания на Новом Арбате и Тверской подсвечены архитектурно-художественной подсветкой.

Отмечается, что также к 8 марта улицы столицы украсили поздравительные весенние плакаты, которые размещены на цифровых билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.