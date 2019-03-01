В Москве автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщается в пятницу в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Первое марта <...> В прогнозе все те же сильный ветер, гололед и снег. По-прежнему надо: не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. Ну или просто выбирать метро", - говорится в сообщении.

В первый день весны в столичном регионе ожидаются метель и северный ветер с порывами до 17 м/с. Днем в Москве будет от минус одного до плюс одного градуса, вечером температура опустится до минус шести градусов. Объявлен желтый уровень опасности.