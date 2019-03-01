Новый проект медицинской реабилитации войдет в "Московское долголетие"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новое медицинское направление будет открыто в рамках проекта "Московское долголетие" на базе городских поликлиник в Москве, сообщил в пятницу Сергей Собянин на круглом столе, посвященном этому проекту.

По его словам, такой проект совмещения занятий "Московского долголетия" с медицинской реабилитацией отработан на базе городской поликлиники № 180 в районе Митино, где и прошёл круглый стол. Теперь опыт будет распространён на другие медучреждения столицы.

"Мы уже видим, что этот проект очень интересен и позволяет задействовать мощности нашей поликлинической сети. Мы примем решение распространить его на все поликлиники, у которых есть соответствующая материальная база. Так что проект состоялся, и будем вместе с вами дальше продолжать его и развивать", - сказал Собянин.

Он сообщил, что за последний год существования проекта "Московское долголетие" он из экспериментального стал постоянным.

"Около 200 тыс. москвичей включились в этот проект. Это говорит о его реальной популярности и нужности. <…> Мы приняли решение, и эксперимент превращается с этого года уже в постоянно действующий проект на ближайшие пять лет, закладываем в бюджете необходимые ресурсы", - сказал мэр Москвы.

О проектах

Проект медицинской реабилитации "Тренировки долголетия" разработан специалистами Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются индивидуально пожилым москвичам, которые имеют медицинские показания к физической активности с учетом перенесенных заболеваний и состояния здоровья.

Получить направление на "Тренировки долголетия" можно у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Занятия будут проводить квалифицированные медицинские специалисты.

Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года, и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В настоящее время в программе открыто более 9 тыс. групп, в которые записаны более 208 тыс. человек. Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам, а также образовательные программы - компьютерные курсы и английский язык.