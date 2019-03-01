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Карантин по бешенству ввели в поселении Первомайское на юго-западе Москвы

Он продлится до 2 мая

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы установили до 2 мая карантин на территории поселения Первомайское на юго- ападе Москвы из-за выявленного заболевания бешенством дикого животного. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано в пятницу на сайте столичного правительства.

"В связи с выявлением 1 марта 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного <...> установить карантин на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москвы до 2 мая 2019 года", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, на два месяца в поселении запрещается проводить выставки собак и кошек, выводку и натаску собак. Также запрещена торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы поселения Первомайское, а также отлов диких животных.

Кроме того, устанавливается ответственность комитета ветеринарии города Москвы по обеспечению контроля за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения.

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