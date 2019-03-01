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Более 208 тыс. москвичей старшего возраста стали участниками "Московского долголетия"

Проект был создан по инициативе мэра столицы Сергея Собянина в 2018 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Свыше 208 тыс. москвичей старшего возраста присоединились к "Московскому долголетию" за год существования проекта. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ровно год "Московскому долголетию". Очевидно, что программа состоялась, ее участниками стали больше 208 тыс/ москвичей старшего поколения. И сейчас мы ищем новые способы привлечь к активному образу жизни и оздоровлению еще больше пенсионеров", - говорится в сообщении.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.

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