Собянин: строительство западного участка БКЛ метро в Москве не нарушит работу МЦК

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Строительство левого тоннеля на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции "Хорошевской" до станции "Улицы Народного Ополчения" началось в Москве. Работы в районе пересечения с путями Московского центрального кольца (МЦК) не повлияют на его работу, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"На западе БКЛ начали прокладывать левый тоннель от "Хорошевской" до "Улицы Народного Ополчения". Строительство правого идет с начала года. Пути пересекут МЦК, но на его работу не повлияют", - говорится в сообщении.

Станция "Улица Народного ополчения" входит в проект участка Большой кольцевой линии от "Хорошевской" до "Кунцевской". Открытие запланировано на 2020 год.