Премьера спектакля "Мелкий бес" по Сологубу прошла в Театре Виктюка

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Премьера спектакля "Мелкий бес" по роману Федора Сологуба в постановке художественного руководителя, народного артиста РФ Романа Виктюка состоялась в Москве в пятницу.

"Мастер на этот раз превзошел самого себя, поразив даже нас, казалось бы, привыкших к неожиданностям его гениальных режиссерских решений. Как оказалось, привыкать нам еще рано, Виктюк снова преподнес всем сюрприз, который обещает стать одной из самых громких театральных премьер сезона", - сказал ТАСС директор Театра Виктюка Валерий Райков.

Постановка - уже третье обращение Виктюка к роману Сологуба. В 1983 году Виктюк поставил "Мелкого беса" в Русском театре Таллина, а в 1987 году - в театре "Современник". Обе постановки имели успех у публики.

В главной роли Передонова выступил ведущий актер театра заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин, которому по качеству игры не уступали партнеры по спектаклю Игорь Неведров, заслуженная артистка РФ Екатерина Карпушина, заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, Анна Подсвирова, Иван Никульча, Михаил Урянский, Станислав Мотырев, Павел Новиков, Константин Авдеев, Антон Даниленко и другие артисты труппы.

По мнению посмотревших спектакль критиков, Театр Романа Виктюка в очередной раз показал, что его художественный руководитель собрал мощную актерскую команду.

Восторженная публика еще долго не отпускала мэтра в фойе театра, скандируя "Браво!" и "Спасибо за то, что вы есть!".