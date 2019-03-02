В Гидрометцентре ожидают, что снег в Москве сойдет в конце марта-начале апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Снежный покров в Москве сойдет в конце марта-начале апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, с 4 марта в Москве прогнозируется потепление, температура будет держаться на уровне нуля градусов.