Дидье Маруани отметит 40-летие группы SpAce в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Французский композитор Дидье Маруани и его группа SpAce в воскресенье выйдут на сцену московского "Крокус Сити Холл" в рамках тура к 40-летию коллектива. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей - агентства T.C.I.

Нынешний тур французских музыкантов включает сразу десять российских городов. Гастроли стартовали в Казани, SpAce успели выступить в Краснодаре и Санкт-Петербурге. После столицы группу ждут во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Воронеже.

Маруани пообещал участие в московском концерте специальных гостей, причем один из них - рок-исполнитель, который выступит с песнями на музыку французского композитора. Выступление будут сопровождать световое и лазерное шоу, а также проекции на огромных экранах. По словам музыканта, для многих композиций были также сделаны совершенно новые аранжировки.

Группа SpAce, исполняющая музыку в жанре "космической" электроники и диско, была основана в 1977 году Дидье Маруани, Роланом Романелли и Янником Топом. После выпуска трех успешных пластинок в коллективе произошел раскол, в результате которого Маруани покинул группу. Лишь годы спустя Маруани по суду получил права на название SpAce и воссоздал коллектив.

Первые гастроли Маруани и музыкантов в СССР состоялись в начале 1980-х. В 1983 году они привезли полноценное стадионное лазерное шоу в СССР, включавшее в себя 21 концерт. Всего на шоу тогда побывало свыше 600 тысяч зрителей, отметили организаторы нынешнего гастрольного тура. В 1992 году SpAce выступили на Красной площади перед 360 тысячами зрителей.

В последние годы имя Маруани появлялось в российских СМИ в связи с судебным иском к российскому певцу Филиппу Киркорову. В 2016 году французский композитор обвинил Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь", что не удалось доказать.