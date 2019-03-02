Станции "Румянцево" и "Саларьево" красной ветки метро Москвы закрыли на сутки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии Московского метро закрыли для пассажиров на сутки в связи с присоединением нового участка красной ветки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В воскресенье, 3 марта, для пассажиров будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: "Румянцево" и "Саларьево". Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена", - говорится в сообщении. В обычном режиме красная ветка столичного метро заработает в 5:30 утра в понедельник.

В этот день поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево", а до закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. "В воскресенье, 3 марта, на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинского проспекта (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы) будут работать выделенные полосы. Это необходимо для организации приоритетного движения общественного транспорта, в том числе компенсационных автобусов КМ", - отмечает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В пресс-службе метро добавили, что около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта.

Строительство участка "Саларьево" - "Столбово" Сокольнической линии метро было начато в феврале 2018 года. Общая протяженность участка составит 12 км, для пассажиров будут открыты четыре станции: наземные - "Филатов Луг" и "Прокшино", а также подземные мелкого заложения - "Ольховая" и "Столбово".