Власти Москвы призвали водителей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичным автовладельцам в воскресенье посоветовали пользоваться общественным транспортом в связи со снегопадом. Об этом сообщаемся в Twitter транспортного комплекса Москвы.

Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно #Москва #погода

"Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 м/с, объявлен желтый уровень опасности.