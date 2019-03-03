{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы призвали водителей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

В столице ожидаются гололедица и ветер с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичным автовладельцам в воскресенье посоветовали пользоваться общественным транспортом в связи со снегопадом. Об этом сообщаемся в Twitter транспортного комплекса Москвы.

"Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

Теги
Россия
Метель, сильный ветер и гололедица ожидают москвичей в воскресенье
Днем в столице синоптики прогнозируют от минус двух до нуля градусов
Читать полностью