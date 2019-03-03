Движение автотранспорта на МКАД восстановлено после столкновения 40 автомобилей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта полностью восстановлено после столкновения нескольких десятков автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 11:20 мск движение на 60-м километре МКАД восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на МКАД в условиях снегопада и гололедицы произошло столкновение около 40 автомобилей.

Одновременно в столичном управлении ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными во время непогоды и соблюдать правила дородного движения.