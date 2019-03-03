Московский детский технопарк стал победителем национального конкурса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичный детский технопарк "Мосгормаш" победил во Всероссийском конкурсе среди школьных команд по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов. Об этом сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Команда детского технопарка "Мосгормаш" выиграла национальный конкурс среди школьников по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов. Москвичи спроектировали "Стратосферный космодром". <...> Ребята говорят, что в будущем старт из стратосферы позволит уменьшить массу ракет и сделать запуски более безопасными, в том числе для экологии", - говорится в сообщении.

Мэр поздравил ребят с победой и пожелал им увидеть плоды своей работы на практике.

Согласно данным на портале мэра и правительства Москвы, "Мосгормаш" - первый московский детский технопарк, он был открыт в мае 2016 года на территории одноименного технопарка. Его профильные образовательные направления - робототехника, геоинформатика, космонавтика. Площадь детского технопарка составляет порядка 250 кв. м.