Народная артистка РФ Лариса Лужина в свой юбилей выйдет на сцену московского Дома кино

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Лужина в понедельник отмечает свой 80-й день рождения. Актриса решила отпраздновать круглую дату вместе с коллегами и зрителями в московском Доме кино.

"Решила отмечать день в день, - пояснила Лужина ТАСС. - Проведем в Большом зале Дома кино мой юбилейный вечер. Придут приятели, коллеги, родные, врачи, которые несколько лет назад спасли мне жизнь, проведя операцию на сердце". Актриса добавила, что ее обещают поздравить Наталья Гвоздикова, Зинаида Кириенко, Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Будут и совсем молодые артисты. "Все выступления займут не более 2,5 часа, - пояснила Лужина. - Сама я планирую показать на экране фрагменты из фильмов со своим участием, почитаю стихи Анны Ахматовой".

Актриса добавила, что не так давно побывала в архиве и была поражена, сколько сохранилось ее фотопроб к разным фильмам. "Я уже многое и не помню, - пояснила она. - К примеру, пробовалась к Бондарчуку на княжну Марью в "Войне и мире", проходила пробы к фильму "Служили два товарища", огромное количество фотографий".

Лариса Лужина рассказала, что по-прежнему работает в Театре киноактера, который, правда, пока закрыт на реконструкцию. "Очень хочу играть и в кино, но пока ничего не предлагают, раньше были хотя бы съемки в сериалах, - посетовала она. - Видимо, это потому, что у меня нет своего агента, в прежние годы был специальный актерский отдел в Союзе кинематографистов, нами занимались, предлагали роли".

"Хочется держаться, хочется хорошо выглядеть, когда находишься на людях, - призналась актриса. - Чувствую себя в соответствии с возрастом, но все равно работаю, играю в трех антрепризных спектаклях. Езжу на кинофестивали и гастроли. У меня замечательная семья, внуки. Но все же самое главное - востребованность, больше всего хочется работать".

Из биографии Ларисы Лужиной

Будушая актриса родилась в 1939 году в Ленинграде, и ее первые детские воспоминания связаны с войной, с блокадой. Отец, который был моряком, умер от истощения в возрасте 27 лет. Вскоре от голода умерла и старшая сестра, от осколочного ранения погибла бабушка. Когда открылась "Дорога жизни" по Ладоге, их с мамой отправили в эвакуацию, в Сибирь.

Вернулись они уже не в Ленинград, а в Таллин, где поселились у родственников. Потом она работала на фармакологическом заводе, на кондитерской фабрике "Калев".

Очередным пунктом в трудовой биографии стал Таллинский дом моделей, куда девушку пригласили работать манекенщицей. Потом была небольшая роль певицы ночного кабаре в фильме "Незваные гости", который в 1959 году снимался на Таллинской киностудии. Ее заметил режиссер "Ленфильма" Герберт Раппопорт и предложил одну из главных ролей в своей картине "В дождь и в солнце". Она почувствовала себя актрисой, и потому, когда в мастерской Сергея Герасимова был объявлен дополнительный набор, отправилась в Москву - попытать счастья. И ее взяли во ВГИК.

По рекомендации своего учителя она попала в картину Станислава Ростоцкого "На семи ветрах". Сейчас на ее счету около 50 фильмов, и среди них такие знаменитые, как "Тишина", "Большая руда", и, конечно, "Вертикаль", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Кстати, песню "Она была в Париже" Владимир Семенович посвятил Ларисе Лужиной, которая действительно много ездила по миру. А параллельно с фильмом "Вертикаль" работала в Германии, на студии "ДЕФА", где сыграла в шести картинах, в том числе в двух многосерийных.

Актриса заметила, что на посвященном ей вечере песню "Она была в Париже" пообещал исполнить Дмитрий Харатьян.