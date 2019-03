Кассовые сборы мультфильма "Как приручить дракона - 3" превысили 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Анимационный фильм "Как приручить дракона - 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) продолжил лидировать в кинопрокате в России и странах СНГ, собрав за период с 28 февраля по 3 марта 330,5 млн рублей. Общие сборы мультфильма составили более 1,1 млрд рублей, следует из предварительных данных сайта kinobusiness.com.

Полнометражный мультфильм "Как приручить дракона - 3", вышедший на отечественные экраны 21 февраля, является заключительной частью трилогии. Картина повествует о приключениях молодого викинга Иккинга, девушки Астрид и дракона Беззубика. Роли озвучивали актеры Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.

На втором месте расположилась российская комедия "Любовницы", принесшая создателям за выходные 114,1 млн рублей. Выход картины в прокат состоялся 28 февраля. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова. В саундтрек "Любовниц" вошла песня лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, эту композицию исполнительница написала специально для фильма.

Третье место заняла американская кинолента "Счастливого нового дня смерти" (Happy Death Day 2U), собравшая 68,2 млн рублей за первые выходные в прокате. Фильм ужасов режиссера Кристофера Лэндона является сиквелом "Счастливого дня смерти" 2017 года. В главных ролях снялись Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин и Сурадж Шарма.