Юбилейный концерт Жванецкого, приуроченный к 85-летию писателя-сатирика, прошел в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Юбилейный концерт Михаила Жванецкого "Отметим!", приуроченный к 85-летию писателя- сатирика, с аншлагом прошел в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Жванецкий вышел на сцену под овации, зал встретил его стоя. "Я люблю, когда концерт начинается и заканчивается одинаково", - пошутил сатирик.

Для затравки он рассказал о своем диалоге с женой, которая велела писателю рассмешить своих зрителей, несмотря ни на что.

Два с половиной часа Жванецкий читал свои уже известные произведения и говорил о злободневном: санкциях, новостях и телевидении. Говорил и о любви, о памяти, о своей родной Одессе, о проблемах отцов и детей.

Не обошел стороной и тему возраста - 6 марта сатирику исполнится 85 лет.

По его словам, это возраст, когда больше счастья, но меньше удач. "Ну, подошел к черте, на этой черте всем интересно, как оно там? Вот я отвечаю: "Хорошо!" Этот возраст укладывается в формулировку - "наслаждение старостью", - сказал Жванецкий.

"Только надо постараться совместить душу с телом, потому что они разного возраста. Душа младше, - продолжил он. - Когда меня спрашивают: "Эм-Эм, сколько вам лет? Я говорю: "Заткнись, мальчик, все будет хорошо, главное, чтобы старость на кончалась".

Пожелания друзей

На концерт пришили многочисленные друзья и поклонники артиста. Среди гостей вечера была заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В беседе с корр. ТАСС она отметила, что все концерты Жванецкого особенные. Собеседница агентства передала одно пожелание артисту - " Долго жить!".

Директор Пушкинского музея Марина Лошак сказала ТАСС, что Жванецкий "уникальный, коллекционный человек, одаренный от Бога определенным великим даром - слышать неслышимое другим".

Лошак пожелала Жванецкому всегда оставаться собой. "Собственно, он всегда остается собой, в этом огромная часть той радости, которую он нам дарит", - добавила она. Собеседница агентства также заметила, что новые тексты Жванецкого совершенно особого характера - глубоко философские, поэтические, практически стихи.

Глава холдинга ВГТРК Олег Добродеев заявил ТАСС, что Жванецкий остается "наверное, самым уважаемым и самым любимым из всех людей телевидения". "Для нас Жванецкий человек телевидения, конечно. Столько лет вести настолько яркую и успешную, невероятно востребованную программу в самом тяжелом и сложном жанре, потому что юмор - это самое тяжелое из того, что есть…" - добавил он.

В свою очередь актер Леонид Ярмольник отметил, что Жванецкий совершенно удивительный и уникальный с точки зрения удержания планки сатирик. "Столько лет он самый уникальный: в 85 пишет пронзительнее, чем 20-30 лет назад. Он в замечательной творческой форме, и сегодня можно убедиться, что и в спортивной тоже", - подчеркнул он.

Большой современный писатель

Журналист и фотограф Юрий Рост заметил, что Жванецкий читал во время выступления много новых замечательных вещей. "У меня желание единственное - слушать Михал Михалыча и слышать его. Я некоторые вещи знаю, много новых вещей замечательных. И вообще, я считаю, что Михал Михалыч большой современный русский писатель, а не автор миниатюр", - сказал он ТАСС.

"С его текстами проходит жизнь, и видно, как он не теряет связи со временем. Это очень важное и удивительное качество, - убежден специальный представить президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Может быть в нем нет такой жовиальности, которая есть у людей в возрасте 40 или 50 лет, но сохранились прекрасные воспоминания этой жовиальности".

Памятные сувениры

Публика долго не отпускала писателя со сцены. Поклонники несли букеты, звучали возгласы "Спасибо" и "Браво".

"Я счастлив, просто счастлив", - заявил Жванецкий. "Чтобы вы чувствовали то, что я чувствую! Все, пока!" - сказал артист, скрывшись со своим знаменитым портфелем за кулисами. В зал полетели факсимиле рукописей писателя - памятные сувениры достались всем зрителям.