В Москве отреставрировали храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Реставрация интерьеров и росписей храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке завершилась в столице. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям, выполненным в первой половине XIX века. В своде четверика (центральной части храма) из-под многочисленных ретушей была раскрыта композиция "Новозаветная Троица с ангелами". Также от слоев копоти и лака в четверике расчистили другие росписи, среди которых уникальное изображение "Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он отметил, что в храме также была отреставрирована композиция "Снятие со Креста", аналог которой хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина. После восстановления росписи обработали специальным составом, чтобы они сохранили свой вид на долгие годы. "В ходе реставрации интерьеров храма были воссозданы живописные медальоны в виде херувимов, украшающих оконные и дверные проемы. Кроме того, в порядок привели утраченные местами художественный орнамент и лепной декор, а также орнамент в форме креста", - добавил Емельянов.

Деревянный храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке был впервые отмечен на Петровом плане Москвы 1596-1598 годов. В 1629 году во время московского пожара он сгорел, после чего началось возведение его каменной версии. Трапезная и колокольня храма были перестроены в 1816-1820 годах. В храме находится одна из известных московских святынь - икона Богоматери "Взыскание погибших".