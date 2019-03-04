Вход в Музей Победы в Москве 8 марта для женщин будет бесплатным

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вход в Музей Победы на Поклонной горе в Москве для женщин 8 марта будет бесплатным, посетительницам также бесплатно покажут военное кино. Об этом сообщается в понедельник на информационном портале правительства Москвы.

"Вход в Музей Победы на Поклонной горе для всех женщин будет бесплатным 8 марта с 10:00 до 21:30. Такой подарок посетительницы выставочного комплекса получат в честь Международного женского дня. Для прохода в музей необходимо получить билет в кассе, предъявив паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо основной экспозиции музея, гостьи в праздничный день смогут посетить временную выставку под названием "Женщины военной эпохи".

"Кроме того, мы приглашаем 8 марта милых дам на просмотр двух кинолент советского режиссера Владимира Мотыля в зале "Конев". Это картина о фронтовой любви "Женя, Женечка и "катюша" и фильм о женах декабристов "Звезда пленительного счастья". Вместе с мамами и бабушками на показы могут бесплатно пройти и школьники до 16 лет", - отмечается в сообщении.

Также специальный подарок к 8 Марта приготовил для своих посетительниц и Государственный исторический музей. В Международный женский день москвички и гостьи города смогут бесплатно посетить экспозиции музея, выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года. "Для этого в кассе нужно получить бесплатный билет. В праздничный день музей и его филиалы будут работать с 10:00 до 21:00, а кассы - до 20:00", - уточняется в сообщении.