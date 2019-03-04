На "Московской Масленице" пройдут фуд-шоу и кулинарные поединки с участием шеф-поваров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Фуд-шоу и кулинарные поединки состоятся в рамках фестиваля "Московская Масленица", который будет проходить в столице по 10 марта, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

Масленица - праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны, начинается в России 4 марта и продлится неделю.

В программу фестиваля включены более 200 кулинарных шоу. Профессиональные повара научат всех желающих готовить блины при помощи техник молекулярной кухни на площади Славы 6 марта, а на Ярцевской улице в рамках кулинарного шоу "Министерство блинов" два повара будут готовить блины, подкидывая их в воздух.

На Манежной площади, а также на Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского расположатся "открытые кухни", где повара будут выпекать блины с различной начинкой, а также другие блюда, характерные для Масленицы. "На площади Революции 9 и 10 марта будут проходить кулинарные поединки. Известные московские шеф-повара поделят зрителей на команды и предложат им посоревноваться в скорости выпечки блинов. <…> Оценивать блины будет жюри, также состоящее из зрителей", - говорится в сообщении.

Для любителей истории на Манежной площади будут каждый день рассказывать, что готовили на Масленицу в конце XIX - начале XX века: блины из кореньев, зельц из свиной головы и многое другое.

В 2019 году фестиваль проводят на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в московских парках. Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году участниками праздника стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.