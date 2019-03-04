Новая эстакада появится на Симферопольском шоссе в ТиНАО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Новую эстакаду длиной 300 м построят на Симферопольском шоссе в районе пересечения с улицей Маяковского в Щербинке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитерктуры.

"Эстакада будет построена на Симферопольском шоссе, общая длина ее составит более 300 м. Эстакада пройдет над другой проектируемой дорогой, которая станет продолжением улицы Маяковского в сторону деревни Яковлево. Это позволит сохранить движение без снижения скорости и поможет избежать пробок", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что эстакада появится в рамках строительства новой дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево. Маршрут даст возможность прямого сообщения между Троицком, Ватутинками, Щербинкой и поселениями Остафьево и Первомайское. Общая длина дороги составит 11 км, ширина проезжей части - две полосы в каждую сторону. Трасса будет оборудована карманами для остановок общественного транспорта, шумозащитными экранами и светофорами.