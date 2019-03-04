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Человеческие останки обнаружили на чердаке гостиницы в Москве

Полиция начала доследственную проверку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Череп и кости человека обнаружены на чердаке гостиницы, расположенной у станции метро "Маяковская" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"На чердаке дома 28, корпус 1, по улице Тверской были обнаружены человеческие кости и череп. По данному адресу приехала полиция, останки отправлены на экспертизу. Начата доследственная проверка", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Тверская, дом 28, корпус 1, находится гостиница Mariott Москва.

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