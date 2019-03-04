До 9 градусов тепла ожидается в Москве в праздничные выходные

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Воздух в Москве прогреется до 8-9 градусов в праздничные выходные, с 8 по 10 марта. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

"8 марта будет очень тепло, температура поднимется до 8 градусов тепла. 9-10 марта такая тенденция сохранится, ожидается около 4-9 градусов тепла", - сказал он.

Киктев отметил, что погода в Москве в марте отличается изменчивостью, периоды оттепели и заморозков будут чередоваться.

Синоптики прогнозируют до 14 градусов мороза в Москве в ночь на 7 марта.

"Погода сейчас очень неустойчивая, она будет оставаться такой в ближайшие дни. 5 марта будет до 3 - 5 градусов тепла, 6 марта от -1 до +1. В ночь с 6 на 7 марта температура и вовсе опустится до минус 12 - 14 градусов", - сказал он.

"В новость были внесены изменения (13:36 время мск) — добавлена информация о погоде на 7 марта".