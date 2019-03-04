Власти Москвы выдали разрешение на первую очередь строительства гольф-клуба в Сколкове

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства гольф-клуба на западе Москвы в деревне Сколково, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Первая очередь строительства включает инженерно-техническое и транспортное обеспечение спортивно-рекреационных объектов гольф-клуба. Срок действия разрешения на строительство - до марта 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным Мосгосстройнадзора, на территории первой очереди планируется размещение двух административно-бытовых корпусов общей площадью около 2 тыс. кв. м. Между корпусами организуют площадку с асфальтовым покрытием и элементами благоустройства.

"В рамках второй очереди предполагается строительство спортивно-рекреационных объектов гольф-клуба - многофункционального спорткомплекса, гостиницы с гостевыми домами и открытых спортивных сооружений. Объект возведут за счет инвестора", - сообщает пресс-служба.