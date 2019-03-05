Многоуровневую развязку построят на дублере МКАД в Новой Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новую транспортную развязку начнут строить в 2019 году на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное, которая дублирует МКАД в Новой Москве, с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево начнется в этом году. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит строительство объекта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

Конкурс на выполнение проектном-изыскательских работ объявило подведомственное департаменту строительства города Москвы ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". Начальная (максимальная) цена контракта 1,786 млрд рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 8 апреля 2019 года.

Проектом предусматривается строительство путепровода длиной 293 метра, который состоит из двух частей, обеспечивающего движение транспорта в обе стороны по трем полосам.

Также предусматривается строительство подходов к путепроводу МКАД - Коммунарка - Остафьево, съезд с территории АДЦ "Коммунарка" на автомобильную дорогу Солнцево - Бутово - Видное и устройство инженерных коммуникаций.