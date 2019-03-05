МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля, сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький.

Также он добавил, что в 2019 году исполняется 100 лет с проведения первого субботника. По словам мэра Москвы, тогда на уборку улиц Москвы пришли всего 15 человек, а сейчас выходят более 3 млн жителей города.

По данным пресс-службы столичной мэрии, традиционный месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Городской штаб по проведению месячника благоустройства и общегородских субботников возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На субботники приглашаются школьники, студенты, сотрудники городских предприятий и все жители Москвы, желающие принять участие в приведении своего города в порядок. Участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем и посадочным материалом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи средств защиты и инвентаря, а также об ответственных за организацию работ будет размещена в СМИ и на сайтах префектур административных округов и районных управ.

"В новость были внесены изменения (14:13 время мск) — добавлена информация после второго абзаца".