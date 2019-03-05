{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на уборку улиц города выходят более 3 млн человек

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля, сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Также он добавил, что в 2019 году исполняется 100 лет с проведения первого субботника. По словам мэра Москвы, тогда на уборку улиц Москвы пришли всего 15 человек, а сейчас выходят более 3 млн жителей города.

По данным пресс-службы столичной мэрии, традиционный месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Городской штаб по проведению месячника благоустройства и общегородских субботников возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На субботники приглашаются школьники, студенты, сотрудники городских предприятий и все жители Москвы, желающие принять участие в приведении своего города в порядок. Участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем и посадочным материалом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи средств защиты и инвентаря, а также об ответственных за организацию работ будет размещена в СМИ и на сайтах префектур административных округов и районных управ.

"В новость были внесены изменения (14:13 время мск) — добавлена информация после второго абзаца".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят на академии музыки имени Гнесиных в Москве
Артист обучался на вокальном факультете, а затем преподавал в академии
Читать полностью