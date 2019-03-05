Мэр Москвы освободил от должности руководителя управы района Выхино-Жулебино

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Выхино-Жулебино Сергея Зотова, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на информационном портале правительства Москвы.

"Освободить Зотова Сергея Юрьевича от занимаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Зотов уволен по собственной инициативе.

Должность главы управы района чиновник занимал с января 2016 года. С 30 сентября 2015 занимал должность главы управы района Некрасовка. В другие годы занимал пост генерального директора в ООО "Совхоз декоративных культур", а также являлся генеральным директором ГКУ "Мосзеленхоз".