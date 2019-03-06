В Московском зоопарке планируют развивать садово-парковый отдел

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Растений в Московском зоопарке должно быть столько, чтобы его можно было назвать и ботаническим садом, сообщила в среду журналистам его генеральный директор Светлана Акулова.

"Летом и весной у нас замечательный садово-парковый отдел. У нас много цветов, зелени. Сейчас взяли направление на то, чтобы Московский зоопарк [был знаменит] не только фауной, но и флорой. Мы хотим, чтобы <…> было меньше бетона, а больше - зеленой травы, цветов, наша цель - стать [еще и] ботаническим садом", - сказала Акулова.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. Тогда один из старейших зоопарков Европы назывался зоосадом.