Посетители парка "Фили" смогут испечь блины на фестивале "Масленица"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Посетители московского парка "Фили" смогут принять участие в мастер-классах по выпечке блинов и изготовлению масленичных кукол на фестивале "Масленица". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 марта, основной его площадкой станет пространство у главного входа в парк. "Каждый день, с 12 до 19 часов, гостей фестиваля будут встречать скоморохи, которые расскажут им об истории праздника, а также познакомят с программой фестиваля", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на территории парка будут работать ярмарочные домики, где все желающие смогут угостится блинами, а также послушать выступление фольклорных групп. Для гостей также будет работать интерактивный арт-объект "Чаепитие в стиле Алисы в Стране чудес", где любой желающий сможет пообщаться и сфотографироваться с персонажами из сказки Льюиса Кэрролла.

Завершением фестиваля станет праздничный концерт, который состоится на главной сцене парка "Фили" 10 марта с 13:00 до 19:00 мск.