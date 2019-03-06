Гости "Московской Масленицы" съели 120 тыс. порций блинов за первые пять дней фестиваля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Посетители "Московской Масленицы" за первые пять дней фестиваля съели 120 тыс. порций блинов и оладий. Самыми популярными стали блины "Жульен" и черемуховые, сообщили ТАСС в среду в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"За первые пять дней праздника у москвичей и гостей города появились свои гастрономические фавориты: это шашлыки [продано 70 тыс. порций], настоящий узбекский плов, паэлья с морепродуктами, борщ, который на фестивале подают в "тарелках" из хлеба, стейки, и, разумеется, блины. <...> С начала фестиваля гости "Московской масленицы" съели 120 тыс. порций блинов и оладий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году на фестивальных площадках представлено 210 видов блинов. Хитами продаж стали блины "Жульен", черемуховые блины с облепиховым курдом, мятные панкейки с шоколадной крошкой, "налистники" с маком, блины с припеком и арабские блинчики "Катаеф", которые выпекаются только с одной стороны, а затем склеиваются в виде кулька и наполняются разными начинками.

На площадках для гостей организовывают не только угощения, но и мастер-классы, а также культурную программу. С 1 по 5 марта более 50 тыс. посетителей "Московской Масленицы" посмотрели 220 спектаклей и концертов с участием более 300 актеров и музыкантов, 28 тыс. человек поучаствовали в спортивных активностях и подвижных играх, 100 тыс. покатались на каруселях, а на кулинарных и творческих мастер-классах гости фестиваля испекли 2,5 тыс. блинов и смастерили более 3 тыс. поделок.

Фестиваль "Московская Масленица" продлится до 10 марта.