Пожароопасный сезон в Москве и области в этом году начнется раньше обычного

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Подмосковье начнется в этом году раньше обычного и продлится дольше. Об этом в среду на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

"Согласно предварительным прогнозам центра "Антистихия" МЧС России, в 2019 году на территории Московской области были отмечены снегозапасы ниже нормы на 30% и более. Количество осадков ниже месячной нормы на 10%. В сентябре этого года прогнозируется температура воздуха выше нормы. Как следствие начало пожароопасного периода и продолжительность в этом году будут отличаться от среднемноголетних сроков", - сказал он.

"По данным Росгидромета, на территории Московского региона начало пожароопасного периода прогнозируется в третьей декаде апреля", - сообщил в свою очередь начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

В связи с этим министерство во взаимодействии с другими ведомствами проведет профилактические мероприятия: космический и авиационный мониторинг, пешие патрулирования, опашка населенных пунктов и садоводческих товариществ, обустройство мест для пикников, информационная кампания и другие. Также в начале пожароопасного периода будут проведены учения всех заинтересованных служб.

Как было отмечено на заседании, благодаря этим мерам в предыдущие четыре года в Москве не произошло ни одного площадного пожара, но небольшие возгорания сухой травы в Москве в 2018 году пожарные и добровольцы тушили 407 раз. В Подмосковье же в прошедшем году космический мониторинг обнаружил 305 термических точек, из которых 195 подтвердились и были ликвидированы. "В прошлом году снизилось количество природных пожаров благодаря совместной работе органов власти города Москвы и Московской области в два раза - на 58% снижено количество природных пожаров. И что очень важно, от жителей нашего Московского региона перестали поступать жалобы на смог, запах гари в пожароопасные периоды", - подчеркивалось на заседании.